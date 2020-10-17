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Названы темы финальных дебатов Трампа и Байдена

  • 17.10.2020, 15:49
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Названы темы финальных дебатов Трампа и Байдена
Фото: Reuters

Заключительный раунд теледебатов между Трампом и Байденом состоится 22 октября.

Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден, передает korrespondent.net.

Финальные дебаты должны состояться 22 октября в городе Нэшвилл, штат Теннесси.

За полтора часа кандидаты в президенты подискутируют на такие темы: коронавирус, расовые отношения в США, семья, климатические изменения, нацбезопасность, лидерство.

Напомним, Комиссия по президентским дебатам решила отменить намеченные на 15 октября теледебаты из-за отказа переболевшего коронавирусом Трампа участвовать в них дистанционно.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо).

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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