Названы темы финальных дебатов Трампа и Байдена
- 17.10.2020, 15:49
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Заключительный раунд теледебатов между Трампом и Байденом состоится 22 октября.
Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден, передает korrespondent.net.
Финальные дебаты должны состояться 22 октября в городе Нэшвилл, штат Теннесси.
За полтора часа кандидаты в президенты подискутируют на такие темы: коронавирус, расовые отношения в США, семья, климатические изменения, нацбезопасность, лидерство.
Напомним, Комиссия по президентским дебатам решила отменить намеченные на 15 октября теледебаты из-за отказа переболевшего коронавирусом Трампа участвовать в них дистанционно.
Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо).
Выборы президента США пройдут 3 ноября.