Почему каждый из нас сильнее тебя, слабовик 5 17.10.2020, 15:52

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Фото: «Наша Ніва»

Обращение рабочего к слабовикам.

Обращение опубликовал телеграм-канал «Баста»:

- Я зарабатывают стоя у станка свои 700 рублей, плачу налоги, чтобы ты получал свое "довольствие". Получал бы ты 700 рублей "довольствия", ты бы уже давно не был бы доволен ни "довольствием", ни хозяином. И мы бы, да мы, ты и я, сейчас обсуждали не очередной разгон мирных шествий, а новую конституцию. Поэтому я сильнее тебя.

Твое оружие - это автомат, заряженный боевыми патронами. Мое оружие - это сила воли, сжатая в кулак. Поэтому я сильнее тебя. Мне ты не страшен с автоматом наперевес.

Я готов умереть, отстаивая свои убеждения и свободу. Ты - не готов отдать жизнь за него, так как у тебя нет ни убеждений, ни свободы.

Ты не свободен даже в мыслях. Ты - гладиатор, которого каждое воскресенье выпускают на арену. Народ осуждает тебя, и только милость "господина" пока держит твою жизнь. Поэтому я сильнее тебя.

Ты можешь стать сильным, когда станешь в наши ряды, потому что тут нет слабых.

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