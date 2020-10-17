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После Женского марша начался женский демарш

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  • 17.10.2020, 16:09
  • 4,755
После Женского марша начался женский демарш
Фото: «Радыё Свабода»

По улицам Минска гуляют девушки с цветами.

17 октября женщины в Минске устроили две акции — Женский марш и Демарш с цветами, передает «Радыё Свабода». На традиционный субботний марш минчанки собралиь у станции метро «Восток» и прошли по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа.

В рамках демарша минчанки сейчас гуляют с цветами и бело-красно-белыми зонтами по проспекту Независимости по одной, парами и по несколько человек. Организованной колонные нет.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
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