После Женского марша начался женский демарш

После Женского марша начался женский демарш2
- 17.10.2020, 16:09
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По улицам Минска гуляют девушки с цветами.
17 октября женщины в Минске устроили две акции — Женский марш и Демарш с цветами, передает «Радыё Свабода». На традиционный субботний марш минчанки собралиь у станции метро «Восток» и прошли по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа.
В рамках демарша минчанки сейчас гуляют с цветами и бело-красно-белыми зонтами по проспекту Независимости по одной, парами и по несколько человек. Организованной колонные нет.