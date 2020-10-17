закрыть
17 октября 2020, суббота, 18:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как гродненцы поддержали кондитерскую, которая отказалась печь торт «в поддержку ОМОНа»

2
  • 17.10.2020, 17:31
  • 4,325
Как гродненцы поддержали кондитерскую, которая отказалась печь торт «в поддержку ОМОНа»
Фото: tut.by

Небольшое гродненское кафе-кондитерская неожиданно стало знаменитым.

Небольшое гродненское кафе-кондитерская «Любовь Тортова», которое находится во дворах старого центра и о котором многие местные раньше даже и не слышали, неожиданно стало знаменитым, пишет tut.by.

На прошлой неделе здесь отказались сделать торт, который хотели заказать сторонники действующей власти в поддержку местного ОМОНа. Информация о ситуации сначала появилась в одном из провластных чатов — там один из пользователей написал, что такое заведение надо «обходить стороной». А в других городских и дворовых чатах гродненцы с другими взглядами, напротив, решили поддержать кафе — и за пятницу там скупили все торты и пирожные.

Фото: tut.by

Всю пятницу в кафе то и дело приходили люди. В итоге уже после обеда на прилавках не осталось ни тортов, ни пирожных, а гродненцы все шли и шли.

Продавец кондитерской — это именно она накануне отказалась принимать заказ на торт в поддержку гродненского ОМОНа с соответствующими надписями, — говорит, что такая популярность для заведения стала неожиданностью и для нее, и для владельцев заведения. С одной стороны, говорит женщина, принимая такое решение, она просто хотела быть «вне политики», с другой — сейчас в кафе опасаются, что сюда могут зачастить проверки, с третьей же — конечно, очень приятна такая поддержка гродненцев.

Фото: tut.by

— В обычные дни у нас продажи средние, можно сказать. В День матери было немного лучше, а сейчас скупили практически все торты, — говорит продавец.

Торты, которые «выдает» кондитерский цех, сразу же раскупают. В кафе стали принимать заказы уже на воскресенье.

О ситуации с «тортом в поддержку ОМОНа» продавец говорит нехотя.

Фото: tut.by

— Позвонили заказать, сказали для чего, мы отказали. Вот так все и получилось. Вы извините, я сейчас очень занята — смотрите сколько покупателей, — говорит продавец.

Владельцы кондитерской за решение отказать ее «не ругали и поняли», а в кафе сейчас звонит много людей: многие говорят слова поддержки.

Фото: tut.by

В это время за столиками сидят посетители, среди них гродненский ведущий Андрей Ирха.

— Узнал, что девочка отказалась печь торт и одни стали призывать не ходить в кафе, вторые — наоборот. Я за справедливость. Ее отсутствие тревожит в последнее время и всю страну, и наш город. Ну и торты здесь вкусные, — говорит Андрей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский