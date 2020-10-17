В Черном море нашли новые запасы газа 1 17.10.2020, 17:40

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Об этом сообщил президент Турции.

В Черном море выявили новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров. Об этом в субботу, 17 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства, передает korrespondent.net.

По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.

В августе Эрдоган сообщал, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.

"Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.

Напомним, в августе сообщалось, что Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа.

Также сообщалось, что Турция сократила закупки российского газа в 1127 раз с начала года, несмотря на запуск газопровода Турецкий поток. Анкара отдает предпочтение газу Азербайджана. В июне доля Турции в экспорте Газпрома составляла 0,01%.

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