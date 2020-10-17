Польская академия высказалась в поддержку арестованной в Гомеле художницы 1 17.10.2020, 17:48

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На сайте академии появилось специальное обращение.

Польская академия изящных искусств во Вроцлаве высказалась в поддержку арестованной в Гомеле художницы Марии Тульженковой, которая является выпускницей академии, пишут «Сильные новости».

«В связи с поступающей тревожной информацией об аресте нашей выпускницы Марии Тульженковой, мы выражаем решительное несогласие с применением против нее давления и репрессий. Заявляя о поддержке и желании помочь со стороны Академии и академического сообщества, мы одновременно выражаем соболезнования пострадавшим и их семьям и призываем прекратить преследование тех, кто выступает за свободу слова», — говорится в обращении, опубликованном на сайте академии.

Ранее Тульженкову осудили 15 октября на 15 суток за участие в акции. Ранее в её квартире прошел обыск, были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

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