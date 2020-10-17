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Свободные белорусы уже традиционно собираются на вечерние концерты

  • 17.10.2020, 18:37
  • 1,058
Свободные белорусы уже традиционно собираются на вечерние концерты

Каждый вечер в десятках минских дворов проходят встречи местных жителей.

В Беларуси продолжаются ежедневные акции против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Каждый вечер в десятках минских дворов проходят встречи местных жителей. Люди сами устраивают концерты, встречи, концерты или пикники.

- Свободные белорусы уже традиционно собираются на вечерние концерты как, например, жители столичных районов Зелёный луг и Малиновка, - пишет телеграм-канал NEXTA.

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