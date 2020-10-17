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Известный доктор объяснил, почему коронавирусом заболеют не все

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  • 17.10.2020, 18:54
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Известный доктор объяснил, почему коронавирусом заболеют не все

Пандемия коронавируса завершится в двух случаях, заявил доктор.

Корановирусной инфекцией переболеют не все люди. Известный врач Евгений Комаровский рассказал о возможной причине. Медик объяснил, что многие люди могут иметь врожденный иммунитет к коронавирусу, пишет lenta.ua.

У достаточно большого количества людей имеется, по-видимому, врожденный иммунитет к короновирусной инфекции. Поэтому не болеют просто и все. Получается, что Covid-19 переболеют не все, так как некоторые люди не могут по определению заболеть им, - объяснил Комаровский.

Пандемия коронавируса завершится в двух случаях, уверен доктор. В первом случае, если Covid-19 переболеет более 60% всего населения планеты. Во втором случае, если недорогая вакцина выйдет в массовое производство.

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