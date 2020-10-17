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Силовые органы покинули тысячи белорусов

  • 17.10.2020, 19:20
Силовые органы покинули тысячи белорусов

Они не захотели исполнять преступные приказы.

Тысячи белорусских милиционеров, сотрудников других силовых органов, прокуратуры, СК уволились после наглого воровства выборов бывшим президентом – и объявления им войны гражданам Беларуси. Они не захотели исполнять преступные приказы, быть инструментом подавления собственного народа – и станут элитой силовых структур в новой Беларуси, пишет телеграм-канал Nexta.

Лукашисты всё дальше скатываются в бандитизм, всё активнее пытаются замарать кровью и преступлениями каждого, кто им служит. Чтобы сдать потом каждого из них – в процессе торговли за личную безопасность при неизбежной кончине режима. 25 октября – Народный Ультиматум для каждого. Остался последний шанс.

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