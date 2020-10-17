Азербайджан заявил об уничтожении армянской РСЗО «Град» в Карабахе 17.10.2020, 19:13

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Иллюстрационное фото

Ранее в Баку показали видео уничтожения ОТРК «Искандер».

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе, передает ria.ru.

"В ходе боев на Агдере-Агдамском направлении фронта одна реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" вооруженных сил Армении, подвергшая обстрелу позиции наших подразделений, была уничтожена", - сообщает пресс-служба военного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

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