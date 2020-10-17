На лукашенковских силовиков предлагают выдать ордера Интерпола 15 17.10.2020, 20:33

9,294

В Европарламенте обсудили, как наказать белорусских силовиков.

16 октября Комитет по иностранным делам Европарламента вместе с подкомитетом по правам человека провел слушания по поводу того, как бороться с безнаказанностью силовиков за применение насилия против участников протестов в Беларуси.

«Люди на улицах требуют международной справедливости, потому что правосудие внутри Беларуси для них недоступно. Главный вопрос — как можно преодолеть эту безнаказанность, поскольку сейчас обычные омоновцы не боятся совершать эти преступления», — передает DW выступление Андрюса Кубилюса, сопредседателя делегации Европарламента «Евронест” .

Белорусский взгляд на ситуацию высказывали онлайн два правозащитника — председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий и представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

Беляцкий рассказал, что после визита Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, демонстрации разгоняли с особой жестокостью. 11 октября задержали более 600 протестующих, а в понедельник против пенсионеров применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Реакцию силовиков он называет неадекватным применением насилия.

Он призвал Евросоюз расширить санкционный список и включить тех, «кто совершает преступления, прикрываясь властью».

Гарри Погоняйло напомнил, что по 2000 заявлений на действия силовиков в Беларуси не завели ни одного уголовного дела. Для привлечения к ответственности за нарушения прав человека он предложил воспользоваться универсальной уголовной юрисдикцией. Погоняйло считает, что Интерпол может выдать ордера на арест силовиков по заявлениям людей, выехавших из Беларуси в Польшу и Литву. Это, по его мнению, может изменить ситуацию внутри нашей страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».