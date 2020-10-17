«Уходить надо с честью, а не как вон усатый»6
- 17.10.2020, 20:42
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Прокремлевский рэпер Тимати прошелся по Лукашенко.
В новом клипе российский рэпер Тимати упомянул Александра Лукашенко. «Уходить надо с честью, а не как вон усатый», - поет Тимати, вспомнив «автомат без обоймы».
В то же время Тимати известен своей прокремлевской позицией, снимался в предвыборном ролике Владимира Путина и во время президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Путина.
Напомним, 7 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приезжал получить бесплатный бургер из рук Тимати.