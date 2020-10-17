закрыть
17 октября 2020, суббота, 21:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Уходить надо с честью, а не как вон усатый»

6
  • 17.10.2020, 20:42
  • 7,324
«Уходить надо с честью, а не как вон усатый»
Тимати
Фото: peopletalk.ru

Прокремлевский рэпер Тимати прошелся по Лукашенко.

В новом клипе российский рэпер Тимати упомянул Александра Лукашенко. «Уходить надо с честью, а не как вон усатый», - поет Тимати, вспомнив «автомат без обоймы».

В то же время Тимати известен своей прокремлевской позицией, снимался в предвыборном ролике Владимира Путина и во время президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Путина.

Напомним, 7 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приезжал получить бесплатный бургер из рук Тимати.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский