«Уходить надо с честью, а не как вон усатый» 6 17.10.2020, 20:42

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Тимати

Фото: peopletalk.ru

Прокремлевский рэпер Тимати прошелся по Лукашенко.

В новом клипе российский рэпер Тимати упомянул Александра Лукашенко. «Уходить надо с честью, а не как вон усатый», - поет Тимати, вспомнив «автомат без обоймы».

В то же время Тимати известен своей прокремлевской позицией, снимался в предвыборном ролике Владимира Путина и во время президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Путина.

Напомним, 7 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приезжал получить бесплатный бургер из рук Тимати.

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