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Глава МИД Германии встретился со Светланой Алексиевич

  • 17.10.2020, 21:22
  • 1,295
Глава МИД Германии встретился со Светланой Алексиевич
Светлана Алексиевич

Хайко Маас обсудил с лауреатом Нобелевской премии ситуацию в Беларуси.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел в пятницу встречу с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

«Глава МИД Хайко Маас встретился сегодня с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич и, помимо прочего, обсудил ситуацию в Беларуси», - отметили в немецком министерстве.

В конце сентября Алексиевич выехала из Беларуси в ФРГ по приглашению Германской службы академических обменов (DAAD).

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