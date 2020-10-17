Глава МИД Германии встретился со Светланой Алексиевич
- 17.10.2020, 21:22
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Хайко Маас обсудил с лауреатом Нобелевской премии ситуацию в Беларуси.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел в пятницу встречу с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич.
Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.
«Глава МИД Хайко Маас встретился сегодня с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич и, помимо прочего, обсудил ситуацию в Беларуси», - отметили в немецком министерстве.
В конце сентября Алексиевич выехала из Беларуси в ФРГ по приглашению Германской службы академических обменов (DAAD).