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Балаба прокомментировал пожар в деревенском доме, где он вырос

  • 18.10.2020, 8:35
  • 13,032
Балаба прокомментировал пожар в деревенском доме, где он вырос

Главарь минского ОМОНа дал интервью пропагандистам.

Командир известного своими зверствами на мирных митингах отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил, что пожар в его родовом доме он воспринял достаточно болезненно.

— Конечно, это был определенный укол. Где-то внутри для себя я осознал то, что произошло, я понимаю. Да, действительно это было достаточно болезненно, — заявил Балаба в эфире пропагандистского канала СТВ.

13 октября Следственный комитет сообщил, что в Молодечненском районе расследуется случай поджога дома «родственницы сотрудника МВД». Следствие рассматривает в качестве основной версии произошедшего поджог, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом), напоминает tut.by.

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