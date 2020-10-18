Армения сообщила о наступлении Азербайджана на юге Карабаха 18.10.2020, 8:41

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Наступление ведется вдоль границы с Ираном.

Армения сообщила о наступлении Азербайджана и потерях обеих сторон в Нагорном Карабахе. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Она написала о наступлении ВС Азербайджана утром 18 октября на границе с Ираном на фоне объявленного перемирия.

«К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций», — написала Степанян.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим перемирия. Баку утверждает, что Ереван подвергнул артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. МИД Армении уточнил, что решение принято после заявления президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР против Азербайджана продолжаются уже три недели.

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