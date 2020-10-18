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Видеофакт: Жители Кыргызстана празднуют появление нового президента

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  • 18.10.2020, 8:58
  • 3,736
Видеофакт: Жители Кыргызстана празднуют появление нового президента

Скоро и в Беларуси.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку. В обращении к нации политик заявил, что «не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

Революция в Кыргызстане началась после парламентских выборов. Их признали недействительными из-за многочисленных фальсификаций. Парламент страны 14 октября избрал новым премьер-министром оппозиционера Садыра Жапарова, выполняющего теперь функции президента.

Телеграм-канал UsyLukashenko опубликовал видео, как в Кыргызстане празднуют появление нового президента.

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