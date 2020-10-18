«Путин ненавидит Лукашенко» 24 18.10.2020, 10:03

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Окружение диктатора разбежалось бы вмиг, если бы узнало о масштабах этой неприязни.

Российская журналистка Юлия Латынина высказала свое мнение о «треугольнике» Кремль-Лукашенко-силовики.

— Когда ты ходишь с цветочками против Чингисхана, Чингисхан оказывается очень обрадован, — рассуждает Юлия Латынина на «Эхе Москвы». — Но я сейчас говорю не о белорусах, я говорю о политике Москвы, которая в тот момент, когда трон под Лукашенко зашатался, а Лукашенко все время кидает и Кремль, и Путина, и Россию, и известно просто, что Путин ненавидит Лукашенко, и у Лукашенко осталась единственная опора — силовики, и было самое простое: дать понять белорусским силовикам, что Россия не будет поддерживать Лукашенко, после чего они бы побежали.

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