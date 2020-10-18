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Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу людей

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  • 18.10.2020, 11:46
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Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу людей

Исследования провели в Дании и Канаде.

Датские ученые назвали наиболее защищенную от COVID-19 группу крови. Остальные три оказались более подверженными этой инфекции.

Согласно результатам исследования специалистов, опубликованным на портале MedicalXpress, наименьшему риску заражения коронавирусной инфекцией подвержены люди с группой крови AB0, то есть первой. Также от группы крови зависит тяжесть протекания болезни.

Среди более 473 000 протестированных на COVID-19, меньше всего положительных результатов оказалось у людей именно с первой группой крови, больше всего у A - второй, B - третьей и AB – четвертой.

Ученые считают, что такая защищенность первой группы объясняется тем, что она не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Второе исследование, проведенное в Канаде, показало, что вторая и четвертая группы крови повышают вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии, в том числе искусственной вентиляции легких.

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