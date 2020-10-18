Государство «кинуло» компании, которые строят АЭС? 7 18.10.2020, 12:21

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Организации, занятые ее возведением, несут рекордные бухгалтерские убытки.

Нынешний год для главных компаний страны выдался чрезвычайно неудачным в финансовом плане, сообщают banki24.by. Убытки по пятам преследуют флагманов реального сектора. Главные убытки были сконцентрированы в промышленности и строительстве. Потери стройсектора объясняются возведением Белорусской АЭС, где у компаний, которые ее строят, наблюдаются значительные бухгалтерские убытки, которые довели некоторые компании до грани банкротства.

Финансовый итог работы коммерческой организации — это чистая прибыль (либо чистый убыток). Чистая прибыль (убыток) — это результат сложения прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, который скорректирован на налоги и сборы. Если результат положителен, это чистая прибыль, если нет — убыток.

Итог работы по текущей деятельности определяет прибыль (убыток) от реализации продукции, а на результаты по инвестиционной и финансовой деятельности сильно влияют долговая нагрузка и курсовые разницы.

В 2020 году произошли 2 крупные девальвации белорусского рубля — в марте и августе. На фоне гигантских валютных долгов в госсекторе это привело к образованию миллиардных отрицательных курсовых разниц.

Как и в прежние времена, властям пришлось принимать специальный указ, который позволил временно не показывать такие убытки. В 2020 году таким указом стал документ под № 159. Он дал право предприятиям не показывать часть убытков аж до конца 2022 года.

Хотя указ № 159 и скрадывает общую картину, фон все равно остается негативным. За 8 месяцев 2020-го убытки убыточных предприятий выросли в 7,1 раза до 7,057 млрд BYN. Удельный вес убыточных организаций увеличился с 15% до 19,1%.

В географическом разрезе самые большие убытки и самый быстрый рост потерь показали предприятия из Гродненской области. В этом регионе убытки поднялись в 49 раз — до 3,235 млрд BYN. Доля убыточных компаний на Гродненщине увеличилась с 16,4% до 18,8%.

Напряженная ситуация в Гродненской области связана со строительством АЭС в Островецком районе. Организации, занятые ее возведением, несут значительные бухгалтерские убытки.

— Уникальный случай в мировой практике: крупный государственный инвестиционный проект не принес подрядчикам серьезную прибыль, а наоборот — поставил на грань банкротства, — сообщает telegram-канал «Экономика Беларуси».

В Минске убытки предприятий выросли в 4,2 раза до 1,881 млрд BYN, в Брестской области — до 273.5 млн BYN (в 3 раза), в Витебской — до 203,2 млн BYN (в 2,9 раза), в Гомельской — до 398,4 млн BYN (в 3,9 раза), в Минской — до 473,5 млн BYN (в 3,4 раза), в Могилевской — до 592,3 млн BYN (в 7,2 раза).

Среди видов экономической деятельности главные убытки были сконцентрированы в промышленности (2,345 млрд BYN, рост в 5,5 раза) и строительстве (2,799 млрд BYN, рост в 13 раз). Как было указано выше, потери стройсектора объясняются возведением Белорусской АЭС.

Убытки на транспорте выросли в 14 раз до 658,1 млн BYN, в торговле — в 3,6 раз до 356,9 млн BYN, в сфере гостиниц и ресторанов (HoReCA) — в 12 раз до 420,3 млн BYN.

Напомним, что межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На эти цели Россия выдала Беларуси экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. На 50% суммы каждой использованной части кредита должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка — «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенная на маржу в размере 1,83 процентных пункта годовых».

Однако 14 февраля Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. По его словам, «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») должен был в 2018 году ввести в эксплуатацию первый энергоблок, в 2019-м — второй.

Поэтому Лукашенко начал торговаться и предложил вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3% годовых)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

В Минфине России заявили, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

В итоге был разработан документ, согласно которому Беларуси могут продлить период использования кредита до конца 2022 года, заменить действующую «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенести дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

По состоянию на 1 апреля 2020 года Беларусь использовала 4,33 млрд долларов средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов.

Тем временем во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020 министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 98%.

— В настоящее время готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 98%. Уже проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. Сейчас на завершающей стадии находится этап физического пуска, когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Планируем, что уже в начале ноября на первом энергоблоке начнется энергетический пуск, а это уже производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны. Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, — сказал Виктор Каранкевич.

Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%, проводится индивидуальное опробование основного технологического оборудования. Ввод блока в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

По всей видимости государство планирует начать рассчитываться с подрядными организациями в 2022 году, именно на этот срок недавно перенесли ввод БелАЭС в эксплуатацию, за счет средств от реализации атомной электроэнергии. Однако к этому времени уже подоспеет срок выплаты первого кредитного транша России, и велика вероятность, что строительные организации так и не увидят своих денег за выполненные работы.

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