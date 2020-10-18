Байден обошел Трампа в сборе средств на избирательную кампанию 2 18.10.2020, 12:54

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Отставание действующего президента в этом вопросе - уникальное событие для США.

Президент США Дональд Трамп в сентябре, всего за несколько недель до дня выборов, уступил своему сопернику, демократу Джо Байдену в сборе финансовых средств на ведение предвыборной кампании, сообщает «Голос Америки».

Штаб Трампа вместе с Республиканским национальным комитетом и связанными с ним группами собрали в сентябре 247,8 миллиона долларов – на 135,2 миллиона меньше в сравнении с 383 миллионами долларов, которые за тот же период собрали штаб Байдена и Национальный комитет Демократической партии.

Директор по коммуникациям избирательной кампании Трампа Тим Мерто написал в Твиттере, что по состоянию на конец сентября Трамп собрал на свою кампанию 251,4 млн долларов по сравнению с 432 млн долларов, собранными Байденом.

Более скудное финансирование кампании Трампа – явление уникальное, поскольку действующие президенты, как правило, значительно превосходят своих соперников по объему собранных на кампанию средств. Это может поставить под угрозу перспективы его переизбрания.

Избирательный штаб президента делал ставку на рост финансирования, чтобы заполнить телеэфир и интернет-пространство агитационными материалами в пользу Трампа. Однако на прошлой неделе, по данным рекламной компании Kantar / CMAG, Байден потратил на предвыборную рекламу на 10 миллионов долларов больше, чем Трамп.

Впрочем, Мерто заявил, что «президент Трамп достиг последнего рубежа с силой, ресурсами, достижениями и огромной работой с избирателями на местах, необходимыми для распространения информации и гарантии переизбрания».

Доноры увеличили финансирование кампании Байдена после смерти судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург и в связи с критикой в отношении выступления Трампа на первых президентских дебатах.

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