«Наша сила в правде, а правда на нашей стороне» 18.10.2020, 13:16

Фото: «Радыё Свабода»

Как белорусы выполняют долг перед страной.

Трогательное письмо читателя Telegram-канала «Баста!» о поддержке семьи в борьбе за свободу:

«Я просыпаюсь каждое воскресенье с чувством что то, что я делаю, я делаю для будущего своих детей и своей страны.

Потом просыпается сын, он знает, что папа днем пойдет «выполнять свой долг перед страной». Так мы ему объяснили куда уходит папа по воскресеньям.

Потом звонит мама. Она каждый раз просит быть осторожнее и беречь себя, но никогда не просила остаться дома, хотя думаю, что в глубине души она хочет это сказать.

Потом звонит папа, он немногословен. Он просто говорит, что гордится мной, и что вырастил и воспитал достойного сына. Он не сомневается что я поступаю правильно, выходя в воскресенье на мирный марш.

Потом звонит бабушка, говорит что будет молиться за меня, и просит ангела хранителя беречь меня и всех тех, кто идет рядом со мной.

Чувствуя такую поддержку, я просто не имею права не оправдать их надежд. Надежд сына, жены и всей нашей семьи на жизнь в свободной стране. Наша сила в правде, и правда на нашей стороне».

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