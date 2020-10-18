В минском Сухарево затопило улицу 3 18.10.2020, 13:25

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Видеофакт.

В минском Сухарево — опять потоп. Поток воды бежал по строящейся улице в районе улицы Горецкого. Об этом tut.by сообщили местные жители.

На сайте «Минскводоканала» пока нет информации об этом коммунальном происшествии. К слову, оно не первое на небольшом участке в этом году. В июле улицу Горецкого заливало дважды. Сначала было повреждение на транзитной магистрали, которую обслуживают «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». Потом строительная организация повредила водопровод, его обслуживает «Минскводоканал».

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