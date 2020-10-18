Правнук легендарного командира партизанского отряда Василия Коржа вышел на Партизанский марш

Правнук легендарного командира партизанского отряда Василия Коржа вышел на Партизанский марш1
- 18.10.2020, 16:55
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Известный певец Макс Корж поддержал протестующих.
В Минске проходит масштабный Партизанский марш. В шествии принял участие певец Макс Корж, правнук легендарного командира партизанского отряда Василия Коржа.
Герой Советского Союза, командир партизанского отряда, генерал-майор Василий Корж - двоюродный прадед Макса Коржа. Именно он подписал наградной лист дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ралько - деда еще одного известного белорусского музыканта, солиста группы «J:Морс» Владимира Пугача.