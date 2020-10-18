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Все станции метро Минска открыты для пассажиров

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  • 18.10.2020, 17:44
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Все станции метро Минска открыты для пассажиров

В столице проходит Партизанский марш.

Минский метрополитен сообщил о возобновлении полноценной работы всех станций «подземки» столицы, где в воскресенье проходит Партизанский марш.

«В 17.20 все станции метро открыты. Метрополитен работает в штатном режиме», - говорится в сообщении метрополитена в Telegram.

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице режим Лукашенко временно закрывает некоторые станции метро, а также снижает пропускную способность мобильного интернета.

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