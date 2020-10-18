Раскрыт новый симптом COVID-19 18.10.2020, 17:45

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О таких признаках заболевания сообщили некоторые пациенты.

Ученые выявили новый симптом COVID-19. Это проблемы со слухом, необъяснимый звон и шум в ушах. О таких признаках заболевания сообщили некоторые пациенты, передает lenta.ua.

Ученые призвали врачей обращать внимание на жалобы пациентов на шум в ушах, поскольку это может быть недостаточно диагностированным симптомом коронавируса. Речь идет о тиннитусе – необъяснимых звуках, включая звон, жужжание, шипение или пульсацию в ушах.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального ЛОР-комитета составили отчет о случаях заболевания, сопровождающихся проблемами со слухом.

Они выяснили, что потеря слуха и шум в ушах – это симптомы, которые наблюдались у пациентов с COVID-19 и вирусом гриппа, но не были выделены в отдельную группу.

«Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно продолжить изучение этого вопроса», – заявили ученые.

При этом эксперты отмечают, что звон в ушах не обязательно означает коронавирус. В частности, тиннитус может быть вызван неврологическими проблемами или приемом некоторых лекарств. Шум в ушах говорит о COVID-19, если он сопровождается другими распространенными симптомами.

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