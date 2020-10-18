Ученые рассказали, какое влияние вино оказывает на здоровье 11 18.10.2020, 18:43

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Напиток может снижать риски ряда заболеваний.

В составе красного вина содержится два вида полифенолов, которые могут оказывать существенное влияние на патогенны, характерные преимущественно для ротовой полости. Эти микроэлементы, утверждают ученые, заметно ухудшают способность болезнетворных бактерий и микроорганизмов прилипать к зубной эмали и слизистым оболочкам. Иными словами, вино может снижать риски ряда заболеваний, пишет lenta.ua.

Когда люди употребляют красное вино, наслаждаясь его вкусом и букетом, в их ротовой полости на самом деле происходит настоящая борьба с болезнетворными микроорганизмами. А если этот напиток сочетать с пробиотиками, утверждают эксперты, то можно добиться значительного снижения риска размножения бактерий в ротовой полости. В результате вероятность патологий зубов и ротовой полости, в том числе риск развития кариеса, заметно снижается.

Соглашаются с этим мнением и стоматологи, хотя они советуют не злоупотреблять напитком, поскольку он обладает повышенной кислотностью.

Кроме того, это уже не первый раз, когда ученые отмечают пользу красного вина для организма. Ранее медики заявляли, что умеренное употребление этого напитка положительно воздействует на состояние сердечно-сосудистой системы, улучшает циркуляцию крови и снижает вероятность развития умственных и физических возрастных нарушений.

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