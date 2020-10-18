Сергей Гуриев: У США есть огромные резервы для давления на Россию 8 18.10.2020, 18:47

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Сергей Гуриев

фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

У США есть законопроекты, которые могут вывести санкции против РФ на новый уровень.

Американские власти имеют огромные резервы для давления на Россию.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил российский экономист, профессор Парижского института политических исследований Sciences Po Сергей Гуриев.

По его мнению, перед выборами у Белого дома есть причины в меньшей степени говорить о российских проблемах, но это не означает, что санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального не будут введены. Гуриев не исключает, что это произойдет до выборов.

Экономист напомнил, что уже принят целый ряд законов, актов Конгресса, которые позволяют расширять санкции. Кроме того, есть законопроекты, которые могут вывести санкции на новый уровень, отмечает он.

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