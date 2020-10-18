закрыть
18 октября 2020, воскресенье, 21:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Герои, снова и снова!

2
  • 18.10.2020, 19:03
  • 8,197
Герои, снова и снова!
Фото: tut.by

Воля, храбрость, твердая решимость и желание перемен - настоящее оружие воинов света.

Сегодня, 18 октября, против колонны мирных демонстрантов было брошено столько сил карателей, что это создавало впечатление, будто сама реальность дала какую-то трещину или что это съемки фильма о войне, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Волю, храбрость, твердую решимость и желание перемен - настоящее оружие наших воинов света - не сразить пулей и не запугать хапунами, светошумовыми гранатами и колючей проволокой. Бесстрашие и сплоченность пробудившейся нации - самая настоящая сила. Невидимая, но грозная и неотвратимая, подобно стихии сметающая всё на своём пути.

Правда всегда побеждает ложь. И чем больше эти клоуны стараются разыгрывать свой отвратительный, лживый спектакль, создать какую-то глупую видимость войны, тем яснее, что мыльный пузырь дутого превосходства скоро лопнет окончательно, ведь король-то - голый.

Испанский стыд - всё, что мы испытываем, видя военные силы, для чего-то брошенные на мирных людей.

Будет праздник и на нашей улице, белорусы!

Готовимся к 25 числу. Верым! Можам! Пераможам!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский