Герои, снова и снова! 2 18.10.2020, 19:03

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Фото: tut.by

Воля, храбрость, твердая решимость и желание перемен - настоящее оружие воинов света.

Сегодня, 18 октября, против колонны мирных демонстрантов было брошено столько сил карателей, что это создавало впечатление, будто сама реальность дала какую-то трещину или что это съемки фильма о войне, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Волю, храбрость, твердую решимость и желание перемен - настоящее оружие наших воинов света - не сразить пулей и не запугать хапунами, светошумовыми гранатами и колючей проволокой. Бесстрашие и сплоченность пробудившейся нации - самая настоящая сила. Невидимая, но грозная и неотвратимая, подобно стихии сметающая всё на своём пути.

Правда всегда побеждает ложь. И чем больше эти клоуны стараются разыгрывать свой отвратительный, лживый спектакль, создать какую-то глупую видимость войны, тем яснее, что мыльный пузырь дутого превосходства скоро лопнет окончательно, ведь король-то - голый.

Испанский стыд - всё, что мы испытываем, видя военные силы, для чего-то брошенные на мирных людей.

Будет праздник и на нашей улице, белорусы!

Готовимся к 25 числу. Верым! Можам! Пераможам!

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