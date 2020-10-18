Сегодня в Минске белорусы передавали привет Хабаровску 1 18.10.2020, 19:24

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Фото: «Наша Ніва»

Видеофакт.

В Хабаровске 18 октября прошла 100-я акция протеста.

В Хабаровске 18 октября прошла 100-я акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В крае митинги, шествия и пикеты не прекращались ни на день с 11 июля. Именно тогда жители впервые стихийно вышли на главную площадь перед администрацией региона в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Видео опубликовал телеграм-канал Nexta.

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