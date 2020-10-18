Ученые из США: Иммунитет от коронавируса сохраняется не менее пяти месяцев 18.10.2020, 19:42

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Команда иммунологов отслеживала состояние около 6 тысяч людей, переболевших Covid-19.

Ученые-иммунологи из США выяснили, что иммунитет от коронавируса сохраняется от пяти до семи месяцев. Об этом пишет издание Futurity.

Исследователи из Медицинского колледжа Университета Аризоны в течение нескольких месяцев отслеживали уровень антител у 5882 пациентов, заразившихся SARS-CoV-2.

Иммунологи обнаружили, что антитела к коронавирусу в значимом объеме присутствуют в образцах крови как минимум пять-семь месяцев. Исследование ученых опубликовано в журнале Immunity.

Эту работу отличает то, что ученые разработали тест для двух частей вируса — S1 и S2. Ранее исследователи обычно ограничивались только антителами к группе S1.

«Мы ясно видим качественные антитела, которые продолжают вырабатываться через пять-семь месяцев после инфекции SARS-CoV-2. Было озвучено много опасений по поводу того, что иммунитет от Covid-19 не будет длительным. В нашем исследовании мы изучили этот вопрос и обнаружили, что иммунитет стабилен по меньшей мере в течение пяти месяцев», — заявил профессор Дипта Бхаттачарья, один из авторов исследования.

После того, как вирус заражает клетку, иммунная система выделяет недолговечные клетки плазмы, производящие антитела для борьбы с вирусом, которые после инфицирования высеваются за две недели. Следующая стадия иммунной реакции — создание более долговечных клеток плазмы, которые создают качественные антитела для продолжительного иммунитета.

Ранее ученые из Канады заявили, что иммунитет к коронавирусу сохраняется только три месяца.

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