Азербайджанские военные захватили стратегический мост недалеко от иранской границы 18.10.2020, 20:08

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иллюстрационное Фото

Армия Азербайджана заняла древний мост через реку Аракс.

Армия Азербайджана получила контроль над стратегическим мостом через реку Аракс недалеко от границы с Ираном и Арменией, сообщает ВВС.

Вначале сообщения о появлении азербайджанских солдат в этой местности появились в иранских пабликах. С иранской территории было снято видео, где можно различить флаг Азербайджана над мостом.

Днем о взятии моста написал в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах –это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 18, 2020

Худаферинский мост находится примерно в 40 км от линии, с которой в конце сентября началось наступление азербайджанской армии. До границы Армении от него по прямой меньше 40 км.

Всего в этой местности находится два моста, сооруженных в средние века. Один – в рабочем состоянии, второй разрушен. Берег Аракса и мосты до последнего времени контролировали вооруженные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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