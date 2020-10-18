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Азербайджанские военные захватили стратегический мост недалеко от иранской границы

  • 18.10.2020, 20:08
  • 3,650
Азербайджанские военные захватили стратегический мост недалеко от иранской границы
иллюстрационное Фото

Армия Азербайджана заняла древний мост через реку Аракс.

Армия Азербайджана получила контроль над стратегическим мостом через реку Аракс недалеко от границы с Ираном и Арменией, сообщает ВВС.

Вначале сообщения о появлении азербайджанских солдат в этой местности появились в иранских пабликах. С иранской территории было снято видео, где можно различить флаг Азербайджана над мостом.

Днем о взятии моста написал в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Худаферинский мост находится примерно в 40 км от линии, с которой в конце сентября началось наступление азербайджанской армии. До границы Армении от него по прямой меньше 40 км.

Всего в этой местности находится два моста, сооруженных в средние века. Один – в рабочем состоянии, второй разрушен. Берег Аракса и мосты до последнего времени контролировали вооруженные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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