Партизанское воскресенье: что происходило в регионах 18.10.2020, 20:25

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Флаг на новогрудском замке, хороводы в Жабинке.

События воскресенья – в обзоре «Салідарнасці».

18 октября в Минске и других городах Беларуси проходят ставшие в последние месяцы традиционными воскресные марши. Предлагаем обзор событий в регионах.

Брест

Как сообщает брестский ресурс «Бинокль», в городе сегодня были замечены цепи солидарности, а также шествие. Акции сопровождаются задержаниями, но люди при этом все равно собираются в колонну и продолжают шествие.

Среди задержанных — местные журналисты Максим Хлебец и Роман Чмель.

Витебск

В Витебске люди стали в цепь солидарности, силовики задержали несколько человек.

Гомель

В Гомеле силовики не давали людям собраться в группы. Как сообщают «Сильные новости», сотрудники ОМОН произвольно задерживали гуляющих по улицам людей. Гомельчане гуляли с цветами и под бело-красно-белыми зонтами.

Гродно

В Гродно в центре города в воскресенье была стянута спецтехника, сообщает Авто Гродно. Люди собирались на улице Советской, которую силовики перекрыли со стороны Ожешко. Было достаточно многолюдно, по сообщениям местных журналистов, обошлось без задержаний.

Могилев

Могилев отметился одиночными акциями. В центре города к началу марша были замечены автозаки.

Новогрудок

В Новогрудке на башне замка в воскресенье появился бело-красно-белый флаг.

— Нас много, человек 60. Забирали по одному. Потом на площадь приехало человек 50 милиции и начальник скомандовал брать всех. Кто успел — разбежались, задержали человек 5, — написали читатели «Нашай Нівы» из Новогрудка.

Жабинка

Сотня местных жителей водила хороводы под «Воинов света».

Светлогорск

Милиция задержала 8 человек на воскресной акции, сообщают «Сильные новости».

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