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Партизаны в Минске прогнали бусы с лукашенковскими карателями

  • 18.10.2020, 20:30
  • 10,963
Партизаны в Минске прогнали бусы с лукашенковскими карателями

Силовики вынуждены были ретироваться несколько раз.

Сегодня десятки тысяч человек вышли на грандиозный Партизанский марш в Минске.

Во время Марша партизаны несколько раз прогнали бусы с лукашенковскими карателями

Силовики в экипировке и с оружием один раз выскочили из микроавтобуса на Партизанском проспекте, но быстро заскочили обратно и ретировались, сообщает vybory_smotri.

«Наша Нива» также опубликовало видео, как люди заставили лукашистов на бусах отступить.

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