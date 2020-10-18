Партизаны в Минске прогнали бусы с лукашенковскими карателями
- 18.10.2020, 20:30
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Силовики вынуждены были ретироваться несколько раз.
Сегодня десятки тысяч человек вышли на грандиозный Партизанский марш в Минске.
Во время Марша партизаны несколько раз прогнали бусы с лукашенковскими карателями
Силовики в экипировке и с оружием один раз выскочили из микроавтобуса на Партизанском проспекте, но быстро заскочили обратно и ретировались, сообщает vybory_smotri.
«Наша Нива» также опубликовало видео, как люди заставили лукашистов на бусах отступить.