закрыть
18 октября 2020, воскресенье, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Владелец квартиры на Партизанском проспекте рассказал подробности инцидента с лукашистами

  • 18.10.2020, 20:34
  • 7,595
Владелец квартиры на Партизанском проспекте рассказал подробности инцидента с лукашистами

У подъезда минчанина к вечеру собрались с десяток небезразличных минчан.

Обновление по квартире в доме на Партизанском, 19, где ранее сообщалось о разбитом стекле.

Хозяин Станислав сейчас дома, он успокаивает минчан — окно квартиры не разбивали, передает tut.by.

Днем к дому подъехали микроавтобусы с неизвестными, они зашли в подъезд и начали кого-то искать. Хозяин в этот момент был на улице.

Увидев силовиков, он тоже зашел в подъезд, оказалось, что те пришли к его квартире и сказали открыть дверь. Они утверждали, что искали человека с камерой.

Станислав открыл дверь, не найдя никого в квартире, люди вылезли из его окна на козырек, сдвинув москитную сетку, из-за чего казалось, что окно разбито. Они походили по козырьку, а затем вышли из его квартиры.

У подъезда Станислава к вечеру собрались с десяток небезразличных минчан. Они были готовы скинуться на новое стекло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский