Владелец квартиры на Партизанском проспекте рассказал подробности инцидента с лукашистами 18.10.2020, 20:34

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У подъезда минчанина к вечеру собрались с десяток небезразличных минчан.

Обновление по квартире в доме на Партизанском, 19, где ранее сообщалось о разбитом стекле.

Хозяин Станислав сейчас дома, он успокаивает минчан — окно квартиры не разбивали, передает tut.by.

Днем к дому подъехали микроавтобусы с неизвестными, они зашли в подъезд и начали кого-то искать. Хозяин в этот момент был на улице.

Увидев силовиков, он тоже зашел в подъезд, оказалось, что те пришли к его квартире и сказали открыть дверь. Они утверждали, что искали человека с камерой.

Станислав открыл дверь, не найдя никого в квартире, люди вылезли из его окна на козырек, сдвинув москитную сетку, из-за чего казалось, что окно разбито. Они походили по козырьку, а затем вышли из его квартиры.

У подъезда Станислава к вечеру собрались с десяток небезразличных минчан. Они были готовы скинуться на новое стекло.

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