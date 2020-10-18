«Михалыч, давай за экскаватор, перекроем дорогу хотя бы» 18.10.2020, 20:39

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Рабочие высказали интересную идею во время Партизанского марша.

Сегодня десятки тысяч человек вышли на грандиозный Партизанский марш в Минске.

Известный белорусский музыкант Павел Аракелян рассказал в «Фейсбуке» об интересном эпизоде во время Марша:

«Проходим сегодня между хапунами стройку на Ванеева, разговор строителей (с виду - типичные ябатьки):

- Апять, с-суки, людей гоняют!

- Михалыч, давай за экскаватор, перекроем дорогу хотя бы».

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