«Михалыч, давай за экскаватор, перекроем дорогу хотя бы»
- 18.10.2020, 20:39
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Рабочие высказали интересную идею во время Партизанского марша.
Сегодня десятки тысяч человек вышли на грандиозный Партизанский марш в Минске.
Известный белорусский музыкант Павел Аракелян рассказал в «Фейсбуке» об интересном эпизоде во время Марша:
«Проходим сегодня между хапунами стройку на Ванеева, разговор строителей (с виду - типичные ябатьки):
- Апять, с-суки, людей гоняют!
- Михалыч, давай за экскаватор, перекроем дорогу хотя бы».