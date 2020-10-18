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Илон Маск провел Starlink-интернет индейцам

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  • 18.10.2020, 21:40
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Илон Маск провел Starlink-интернет индейцам

А днем запустил новые спутники.

18 октября в 15:25 по минскому времени SpaceX вывела в космос 14-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink (13-ю, если не считать пару тестовых в начале 2018 года). Старт состоялся с площадки SLC-39А базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида, передает liga.net.

Маршевая ступень ракеты B1051 до этого летала пять раз: 2 марта 2019-го она вывела на траекторию к МКС корабль Crew Dragon в его первом тест-полете на орбиту, затем такие грузы – RCM (июнь-2019), Starlink-4 (январь-2020), Starlink-7 (апрель) и Starlink-10 (август). Спустя примерно 8,5 минут после старта она мягко опустилась на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – все еще уникальную для космонавтики процедуру показали в прямом эфире.

На днях Starlink провели интернет в здание администрации и около 20 частных домов в резервации индейцев племени Хох в отдаленном районе на западе штата Вашингтон, где доступ в сеть ограничен или полностью недоступен.

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