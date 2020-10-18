В Перу обнаружили гигантский рисунок кота возрастом две тысячи лет 3 18.10.2020, 21:51

3,519

Фото: EPA

Длина рисунка составляет около 37 метров.

Рисунок кота был обнаружен на плато Наска в Перу. Длина рисунка составляет около 37 метров.

Об этом сообщает ВВС.

Геоглифы Наски — это группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. Узоры на земле созданы около две тысяч лет назад.

Ученые считают, что кошка, как и другие фигурки животных Наски, была изображена путем создания углублений в грунте.

Кошка оставалась незамеченной, пока недавно не был составлен план новой тропы, ведущей к смотровой площадке. Платформа, где расположена кошка, была бы удобной для посетителей точкой обзора, чтобы увидеть многие другие геоглифы.

В заявлении министерства культуры Перу говорится: «Фигура была едва видна и могла исчезнуть, потому что она расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии».

Геоглиф, длина которого составляет около 37 метров, был очищен и законсервирован.

Джонни Исла, главный археолог Перу, исследующий Геоглифы Наски, сказал информационному агентству Efe, что кошка появилась раньше культуры Наски, которая создала большинство фигур в период с 200 по 700 год нашей эры.

По его словам, кошка на самом деле была из эпохи позднего Паракаса, то есть с 500 г. до н.э. по 200 г. н.э.

Фото: EPA

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».