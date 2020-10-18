В понедельник состоится Марш пенсионеров и врачей 18.10.2020, 22:29

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Марш Мудрости в Минске начнется в 14:00 и пройдет по маршруту Красный костел – пл. Я. Коласа.

19 октября состоится Марш пенсионеров и врачей, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

В этот понедельник врачи присоединяются к Маршу Мудрости по маршруту Красный костел – пл. Я. Коласа, Минск

Врачи хотят стать живым белым щитом нашим бабушкам и дедушкам, чтобы не дать их в обиду!

Участники призывают не вестись на провокации и передают слабовикам: «Нас не испугать».

«Мы надеемся, что нас услышали ветераны МВД, воины-интернационалисты и офицеры запаса! Присоединяйтесь к нашему мирному маршу!

Мы не хотим, чтобы наши дети и внуки уезжали за границу в поисках лучшей жизни! Мы хотим жить вместе с ними в свободной и процветающей Беларуси!»

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