Белорусы творят историю своей страны
- Леонид Павлючик
- 19.10.2020, 7:34
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Это, конечно, фантастика!
Уже больше двух месяцев белорусы выходят на мирные шествия в Минске и других городах страны. Вышли они и сегодня.
Вы только представьте: осенняя непогодь, интернет отключен, станции метро в центре города закрыты, улицы оцеплены милицией, спецтехникой, металлическими заграждениями, омоновцы выдергивают из толпы и бросают в автозаки людей, — и все равно десятки тысяч минчан дворами, переулками, партизанским тропами просочились, прорвались сегодня на место сбора — Партизанский проспект, чтобы еще раз во весь многотысячный голос сказать диктатору: «Уходи!»
Белорусы — великий народ, сегодня они творят историю своей страны, которая обязательно будет свободной и независимой. Жыве Беларусь!
Леонид Павлючик, «Фейсбук»