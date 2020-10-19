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Белорусы творят историю своей страны

  • Леонид Павлючик
  • 19.10.2020, 7:34
  • 2,214
Белорусы творят историю своей страны
Фото: tut.by

Это, конечно, фантастика!

Уже больше двух месяцев белорусы выходят на мирные шествия в Минске и других городах страны. Вышли они и сегодня.

Вы только представьте: осенняя непогодь, интернет отключен, станции метро в центре города закрыты, улицы оцеплены милицией, спецтехникой, металлическими заграждениями, омоновцы выдергивают из толпы и бросают в автозаки людей, — и все равно десятки тысяч минчан дворами, переулками, партизанским тропами просочились, прорвались сегодня на место сбора — Партизанский проспект, чтобы еще раз во весь многотысячный голос сказать диктатору: «Уходи!»

Белорусы — великий народ, сегодня они творят историю своей страны, которая обязательно будет свободной и независимой. Жыве Беларусь!

Леонид Павлючик, «Фейсбук»

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