Израиль официально установил дипотношения с Бахрейном
- 19.10.2020, 7:39
В Манаме появится израильское посольство.
В воскресенье, 18 октября, в столице Бахрейна Манаме прошло подписание соглашения об установлении дипломатических отношений страны с Израилем.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Times of Israel.
Подписи под соглашением поставили советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль-Заяни.
Также на подписании соглашения как посредник присутствовал глава Минфина США Стивен Мнучин.
В подписанном документ говорится, что Бахрейн и Израиль «продолжат свои усилия по достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта».
Израиль также официально подал заявление на открытие посольства в Бахрейне.