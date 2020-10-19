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Израиль официально установил дипотношения с Бахрейном

  • 19.10.2020, 7:39
Израиль официально установил дипотношения с Бахрейном

В Манаме появится израильское посольство.

В воскресенье, 18 октября, в столице Бахрейна Манаме прошло подписание соглашения об установлении дипломатических отношений страны с Израилем.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Times of Israel.

Подписи под соглашением поставили советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль-Заяни.

Также на подписании соглашения как посредник присутствовал глава Минфина США Стивен Мнучин.

В подписанном документ говорится, что Бахрейн и Израиль «продолжат свои усилия по достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта».

Израиль также официально подал заявление на открытие посольства в Бахрейне.

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