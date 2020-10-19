Партизанский марш поломал шаблон 19.10.2020, 7:56

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Фото: ТАСС

Протестующие никуда уходить не собираются.

Партизанский марш, прошедший в воскресенье по Партизанскому проспекту, показал, что протесты могут преподносить сюрпризы, а протестующие никуда уходить не собираются, пишет thinktanks.by.

Начался марш около 15.00 на Партизанском проспекте. Протестующие дошли по проспекту до универмага «Беларусь». Следованию к станции метро «Автозаводская» помешал кордон омоновцев. Тогда протестующие развернулись и отправились в Серебрянку. Около 17.20 шествие завершилось.

В марше приняли участие десятки тысяч человек. Более конкретную цифру никакие СМИ назвать не могут, так как в новых локациях такие массы людей посчитать весьма сложно.

Особенности Партизанского марша:

Впервые акция прошла вне центра Минска, что позволило протестующим собраться в достаточном количестве, предотвращающем массовый разгон.

Возле стелы силовики изучили все подступы к месту сбора и отработали варианты блокирования и задержания групп протестующих. В новой локации силовики столкнулись с отсутствием ранее подготовленного плана действий.

Несмотря на заявления чиновников и госсми о радикализации протестов, пока очевидна лишь радикализация силовиков. В частности, на Партизанском проспекте 18 октября вновь звучали выстрелы. Осмысленность данной стрельбы со стороны милиции вызывает вопросы.

Партизанский марш продемонстрировал, что заявления о «сдувшихся» протестах не выдерживают критики. Понятно, что каждое воскресенье по 200 тысяч участников на акции выходить не будет. Однако ядро протестов сохраняется и периодически может восполняться за счет тех, кто не придерживается режима выхода каждое воскресенье, но солидарен с протестующими.

В воскресенье зафиксировано уменьшение числа задержанных. Это произошло не из-за неожиданно возросшей гуманности силовиков, а из-за слома привычного шаблона проведения акций вкупе с быстрой концентрации в одном месте ее участников.

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