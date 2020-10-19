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Белорусские компании наращивают долги перед иностранцами

  • 19.10.2020, 8:08
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Белорусские компании наращивают долги перед иностранцами

Взаимные неплатежи через границу превысили миллиард с обеих сторон.

При этом компании из Беларуси заметно хуже рассчитываются с зарубежными партнерами, пишет сайт banki24.by.

Беларусь сильно вовлечена во внешнюю торговлю с другими странами. Годовой оборот внешней торговли давно превышает размер ВВП.

Постоянным спутником экспорта и импорта товаров и услуг являются неплатежи по внешним контрактам. В стабильное время они обычно мало изменяются, а в кризис растут довольно быстро.

Проблемные долги белорусских предприятий перед иностранными партнерами — это просроченная внешняя кредиторка, токсичные долги иностранцев перед белорусами — просрочка по внешней дебиторке.

На 1 сентября крупные и средние предприятия Беларуси допустили просрочку перед внешним миром на 1,393 млрд BYN. С начала 2020 года сумма «мусорных» долгов выросла на 26,7%.

Для сравнения: за весь 2019 год просроченная внешняя кредиторка компаний из РБ увеличилась на 24,8%. Доля токсичных обязательств белорусов с 1 января по 1 сентября 2020-го выросла с 9,8% до 11,3%.

В августе-2020 размер просрочки увеличился на крупнейшую сумму за 43 месяца. Такого подъема задолженности не было с января 2017 года.

В регионе СНГ главный объем белорусского долга собрала Россия. На 1 сентября размер обязательств белорусов перед россиянами превысил 578,1 млн BYN. Рост токсичных долгов с начала года составил 77%.

Драйвером роста проблемных долгов компаний с белорусской пропиской выступил сухопутный и трубопроводный транспорт. В этой сфере объем токсичных обязательств подскочил в 59,6 раза — до 263,9 млн BYN.

Судя по всему, указанный рост обязательств — это эхо газовых неплатежей дочке Газпрома в Беларуси. 16 октября белорусы заявили, что решили вопрос с накопленными долгами. Правда, тогда же в Газпром трансгаз Беларусь отметили, что оформлены не все документы и «подвисла» пеня за неоплату газа.

К 1 сентября просроченный долг иностранных компаний перед белорусскими составил 1,095 млрд BYN. С начала года обязательства выросли на 18,6%. Доля просрочки в расчетах иностранцев с РБ упала с 9,8% до 8,7%.

Как видно, в целом иностранцы более ответственно подходят к платежам в пользу белорусов, чем белорусы к расчетам с зарубежными компаниями. Правда, для этого есть тривиальное объяснение — многие долги накоплены заграничными субъектами товаропроводящей сети белорусских экспортеров. На такие зависимые бизнесы легче повлиять в плане оплаты обязательств.

Российские компании просрочили уплату долгов перед белорусскими на 330,2 млн BYN. С начала 2020 года объем неплатежей из РФ вырос на 11%.

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