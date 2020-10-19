Хроника объявленной Революции 4 Игорь Чубайс

19.10.2020, 8:29

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Игорь Чубайс

Беларусь победит!

Протест после не-выборов. День 9 августа стал датой новейшей истории Беларуси. В то воскресенье попытка властей очередной раз навязать заранее подготовленные и сфальсифицированные итоги президентских выборов наткнулась на массовый народный протест.

Кажется, никто не ожидал, что сотни тысяч белорусов с бело-красно-белым флагом, по всей стране, а не в одном «Хабаровске», выйдут на улицы, но «процесс пошел» и продолжается третий месяц.

По ходу протеста, один за другим, разрушаются мифы постсоветской пропаганды. Рос-ТВ традиционно лгало и запугивало — революция это кровь и насилие. Сегодня всякий видит – белорусы – люди удивительно мирные. Убеждаемся мы и в том, что к насилию, к жестокости всегда готова нелегитимная, авторитарная власть вместе с ее силовиками. Пластиковые стаканчики безумно пугают начальников, а неодолимая сила граждан не в оружии, их сила в правде! Ни лукашенковский Освенцим – тюрьма Окрестина ни водометы, ни электрошекеры не остановили массовые акции с бело-красно-белым полотнищем… «Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен быть не должно! И они рухнут, стены рухнут, обветшавшие давно» — любимая песня наших соседей!

Про «диалог» в тюрьме. Два месяца «союзный режим» безуспешно запугивал и давил общенациональный протест. Но прыгая перед телекамерами с автоматом, Лукашенко, наконец, понял, что остановить гражданское сопротивление ему не удается. И тогда он решил…

Если бы я захотел дискредитировать Лукашенко «по максимуму», я не придумал бы ничего, что может переплюнуть шедевр самого А.Г. … Белорусские СМИ изо дня в день твердили: уличный протест – это работа тунеядцев, бывших уголовников, наркоманов и, ясное дело, иноагентов… Ну а после того, как идея «криминального» протеста была «вбита» в головы зрителей и слушателей, кстати, не без помощи десантников-пропагандистов из Москвы, «не-избранный» решил провести переговоры в тюрьме, где отбывают срок лидеры этого самого гражданского протеста, то есть те, кто по свидетельству официальных СМИ, сидит за коррупцию, и другие грубейшие нарушения законов Республики. Таким образом, Лукашенко признал, что посаженные по его команде «уголовники», на самом деле, являются признанными национальными лидерами. Не удивительно, что четыре часа переговоров не закончились для прозревшего А.Г. ничем… Его мечта уговорить политзеков призвать Беларусь к прекращению протеста не сбылась. Зато Беларусь вновь убедилась — оценки и признания диктатора не стоят ломанного гроша, они в любой момент могут быть заменены на противоположные. Узники тирана остались в тюрьме. Тут-то и начался новый раунд силового давления.

Война против своих. В сентябре Лукашенко предупреждал соотечественников – берегитесь, кругом враги, танки НАТО стоят в 20 минутах езды от границы… А в октябре его зам. министра внутренних дел уточнил – польско-литовских танков нет, но МВД будет само стрелять в народ, применив боевое оружие и патроны против демонстрантов. Постоянное запугивание протестующих: «вы участвуете в несанкционированной акции» (как будто в авторитарных государствах бывают санкционированные оппозиционные акции) – ничего не дало, «переговоры» в тюрьме КГБ оказались безрезультатны, поэтому власть заявила о готовности перевести холодную гражданскую войну со своим народом в горячую фазу…

На чудовищное признание белорусского МВД официальная Москва ответила гробовым молчанием. У меня возникло много вопросов, но здесь я задам только один, может быть кто-то объяснит… Кремль давно потерял влияние в Польше, в Чехии… во всем бывшем «соцлагере», а теперь и в Сербии – и виноват в этом «американский империализм»… Москва потеряла влияние в Балтии, в Украине и это, конечно «происки НАТО» … Сейчас РФ теряет Кавказ… А как белорусское общество отреагирует на угрозу гражданской войны, которую ненавязчиво поддержал Кремль? Не сомневаюсь, реакция на «НАТО-американский империализм» а, по-русски, на бессмысленную политику московских властей, будет ОДНОЗНАЧНОЙ! Кремль, у всех на глазах, вынуждает переориентироваться в направлении противоположном от Москвы еще один, теперь уже последний братский народ!

Что еще показывает белорусский опыт? Наши соседи быстро научились самоорганизовываться. Теперь каждый минский двор стал автономным гражданским объединением. Люди, скрывающиеся от ОМОНовского преследования, здесь могут укрыться, а вот «тихарям» во дворы соваться не стоит… Белорусская революция смогла преодолеть госцензуру! И Нехта, и Белсат, и ТВ-Настоящее время и другие независимые каналы дают полную и объективную информацию о происходящем. Это, без преувеличения, настоящее чудо и огромное достижение гражданского общества! КГБ охотится за свободными журналистами, ходить по Минску с телекамерой очень опасно, власти неоднократно отключали интернет, но остановить информационный поток и возвести новый «железный занавес» в солидарном обществе, где каждый готов помочь другому, гэбэшники не смогли… Можно добавить – оказалось, что сами силовые структуры – структуры дырявые, в них есть «звери в погонах», а есть и люди, которые, с риском для себя, информируют оппозицию о планах властей…

Отдельный сюжет — про фонды помощи остающимся без работы забастовщикам и покинувшим карательные органы милиционерам. Такие фонды создали уехавшие из-за репрессий за рубеж белорусские бизнесмены… Еще одна тема – бескорыстная помощь Польши и поляков, Литвы и простых литовцев, солидарность украинцев с борющимся за свою свободу белорусам. 500 белорусских студентов уже обучаются в польских университетах! (В Москве – ноль!) Этого никто не забудет!! Продажные демагоги в Москве подвывают про «иностранное вмешательство». Боже, до чего же они отвратительны!

Беларусь, что дальше. Народ не собирается прогибаться. На 26 октября намечен новый шаг – общенациональнная забастовка. Врачи, учителя найдут возможность выразить свою позицию, не оставляя рабочие места. Но рабочие, особенно, рабочие крупных заводов, готовятся громко сказать свое слово. Удастся ли Беларуси оторвать от кресла диктатора, который впился в него зубами и синеющими пальцами – мы скоро узнаем. Уверен, ответ будет утвердительный!

Я также убежден, что наше гражданское общество должно потребовать от российских властей не вмешиваться в дела Беларуси. Жду заявлений А. Навального и желаю ему скорее поправиться, Е. Жукова, Г. Явлинского, М. Касьянова, Л. Пономарева и других активистов. Наш лозунг — солидарность с Белорусской революцией! Живе Беларусь! Самое большое счастье в жизни – участвовать и победить в мирной Революции Свободы! 25 октября я вновь приду к Посольству Беларуси.

Заканчивая… В России и за рубежом не редко спорят о санкциях против Кремля – эффективны они или нет? На мой взгляд, ответ уже очевиден. Итог санкций понятен — уровень слабеющей российской власти таков, что вмешательство в Армяно-Азербайджанскую войну, вмешательство в Беларуси маловероятно, ресурсы исчерпаны и потрачены впустую…

И последнее. Габриэль Маркес в романе «Хроника объявленной смерти», рассказал о судьбе героя, чей уход предрешен и известен заранее. Общее с протестом в соседней стране в том, что судьба гражданской акции в Минске тоже предрешена. Судьба революции, итог борьбы за Свободу уже предопределен. Беларусь победит! Скорее бы. А дальше – Россия!

Игорь Чубайс, «Эхо Москвы»

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