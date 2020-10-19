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Азербайджан сообщил о взятии под контроль 13 сел в Карабахе

  • 19.10.2020, 8:55
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Азербайджан сообщил о взятии под контроль 13 сел в Карабахе

Также Баку обвинил Армению в нарушении перемирия.

Азербайджанская армия взяла под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщилпрезидент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет РБК.

По его словам, речь идет о селах Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы в Джебраильском районе.

Алиев также обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия и обстреле из тяжелого вооружения азербайджанских населенных пунктов и боевых позиций. По его словам, в результате этих обстрелов погибли люди, Азербайджан предпринял ответные действия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook заявила, что Вооруженные силы Азербайджана накануне начали атаку на южном направлении с применением танков и БТР. По ее словам, наступление было остановлено, а азербайджанские войска отброшены на несколько километров.

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