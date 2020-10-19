Путин потерял контроль 5 Павел Баев

19.10.2020, 9:24

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О чем говорят события в Беларуси и Кыргызстане.

У президента России нет ответа на гневные уличные демонстрации в Минске, Хабаровске или Бишкеке.

Алексей Навальный шокировал российский политический истеблишмент, обвинив президента РФ Владимира Путина в том, что он лично отдал приказ провести спецоперацию по его отравлению. Навальный, превратившийся из простого лидера в элиту российской оппозиции, выздоравливает в Германии и твердо намерен вернуться в Москву. Лояльные Кремлю политики и эксперты жестко осуждают «русофобскую» позицию Навального, отвергая как «провокацию» заключение Организации по запрещению химического оружия, подтвердившее, что в его отравлении использовалось разработанное государством нервно-паралитическое вещество Новичок. Однако таким истерическим отрицанием преступления, по которому еще не началось расследование, вряд ли удастся подавить общественный интерес к этому событию. Двухчасовое интервью Навального на эту тему с популярным блогером на YouTube на сегодняшний день собрало более 17 млн просмотров. Европейские страны подготовили новые санкции против российских официальных лиц, а основные комментаторы в Москве продолжают сетовать на ущерб, нанесенный отношениям России с Германией, ее традиционным ключевым западным партнером.

Навальный — не единственный, кто бросает вызов путинской системе обмана и репрессий. В дальневосточном городе Хабаровске продолжаются акции протеста против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. А Ирина Славина, журналист из Нижнего Новгорода, покончившая с собой самосожжением после жестокого преследования со стороны полиции, стала мощным символом человеческого достоинства. На прошлой неделе Путин попытался обратить внимание на свое 68-летие, дав откровенное интервью, но этот шаг не увенчался успехом, ведь 7 октября — это день, навсегда омраченный годовщиной убийства Анны Политковской в 2006 году, отважной журналистки, осмелившейся разоблачить связи чеченской мафии с высокопоставленными лицами. Она продолжает вдохновлять неприятие системной несправедливости и коррупции. Как и Борис Немцов, которому 9 октября исполнился бы 61 год, если бы не пули, остановившие его в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля. На месте его смерти продолжают ежедневно появляться свежие цветы.

Сегодня многие россияне-единомышленники считают, что за эту же идею выступает Светлана Тихановская, случайно ставшая политиком, баллотировавшись вместо своего супруга (политзаключенного) на президентских выборах в Беларуси. Ее кампания привлекла огромное количество последователей. А после обнародования фальсифицированных результатов, показывающих, что действующий президент Александр Лукашенко выиграл с 80% голосов, неожиданный взрыв общественных протестов вынудил автократический режим отправить ее в изгнание. Встречаясь с ключевыми европейскими лидерами, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, Тихановская старается не осудить поддержку Лукашенко Россией и не оскорбить Путина. Однако, ее твердая позиция о приоритете демократического выбора представляет собой вызов для Кремля. Лукашенко пытается заручиться поддержкой Москвы, демонстрируя свое неповиновение европейскому осуждению. Более того, он добился одобрения Россией «контрсанкций» и даже убедил Москву объявить Тихановскую в розыск. Но она все это игнорирует. Протесты в Беларуси в минувшие выходные были поддержаны маршами солидарности женщин по всей Европе.

Путин может не любить Лукашенко, но он ведет себя так, словно два месяца протестов — это лишь временное неудобство, которое закончится восстановлением авторитарной стабильности в Беларуси. Удар по его беспочвенным мечтам был нанесен в Кыргызстане, где парламентские выборы 4 октября спровоцировали жестокое восстание в Бишкеке, вынудив аннулировать результаты и уйти в отставку премьер-министра. За последние несколько дней подобие порядка было восстановлено, что позволило Москве воздержаться от реакции и назвать беспорядки особенностью политической культуры Кыргызстана. Россия не совершала силового вмешивалась в апрельскую революцию 2010 года в этой стране, но тот кризис произошел менее чем через два года после войны с Грузией, после того, как Москва утвердила свое военное и политическое господство на Кавказе, а в Центральной Азии в целом было спокойно. Неспособность защитить правящий режим от протестующих свидетельствует о том, что способность России демонстрировать свою силу значительно снизилась.

Нигде эта беспомощность не проявляется более очевидно, чем в новом всплеске насилия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, который начался в конце сентября и застал Россию врасплох. Ключевым отличием в этой эскалации является активное вмешательство Турции, оказавшей политическую и материальную поддержку Азербайджану. Путин не хотел конфликтовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по этому поводу. Между этими двумя лидерами уже есть серьезные разногласия из-за Сирии. Но Путин попытался перехитрить своего турецкого коллегу, вызвав 9 октября в Москву министров иностранных дел двух враждующих государств. Соглашение о «гуманитарной паузе» в боевых действиях заняло десять часов, но было нарушено уже через несколько часов после согласованного прекращения огня. Это фиаско демонстрирует, что у России нет рычагов давления на Азербайджан, продолжающий наступление, предполагая, что Армении не будет оказана российская поддержка, а Турция теперь является более влиятельной силой на Кавказе.

Путин остается в своей резиденции под Москвой и проводит встречи со своим Советом безопасности исключительно посредством видео-конференц-связи. Это дает чиновникам возможность эффективнее минимизировать подачу неприятных новостей, которые преуменьшаются и на российском государственном телевидении. Ему не терпится услышать — и прорекламировать — сообщения об успешном испытании гиперзвуковой ракеты Циркон Северным флотом. Но такое чудо-оружие вряд ли пригодится для решения реальных проблем выживания его режима.

Но серьезный посыл Навального как раз сводит на нет попытки Путина играть выдающегося и всемогущего правителя — роли, выглядящей все более неуместно на фоне быстро растущих проблем России. Обещания чудодейственной вакцины от коронавируса, которые Путин постоянно повторяет, даже несмотря на то, что он принимает все возможные меры предосторожности, чтобы исключить возможность заразиться самому, звучат беспочвенно. В то же время Путин не может общаться с новыми лидерами, такими как Тихановская или, если уж на то пошло, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, возглавившим Бархатную революцию в 2018 году. Президент России не может предложить ответ на гневные уличные демонстрации в Минске, Хабаровске или Бишкеке. Он цепляется за воображаемое славное прошлое, отказываясь видеть в нем непременный бесславный конец самодержавию.

Павел Баев, «Новое время»

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