закрыть
19 октября 2020, понедельник, 13:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бэнкси нарисовал новое граффити в Ноттингеме и «спалился»

  • 19.10.2020, 9:54
  • 6,463
Бэнкси нарисовал новое граффити в Ноттингеме и «спалился»

По словам свидетелей, в этот раз им удалось увидеть самого загадочного уличного художника.

В британском Ноттингеме появилось новое граффити авторства самого загадочного уличного художника Бэнкси. Подлинность картины Бэнкси подтвердил на своей странице в Instagram, пишет «Вокруг света».

Граффити нарисовано на стене салона красоты. На нем можно увидеть девочку, которая играет с шиной, как с обручем. Рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса.

Алекс Митчелл, владелец магазина, принадлежащего салону, рассказал, что во вторник утром заметил возле здания фургон с затемненными окнами.

Водитель, по его словам, делал вид, что чинит поломку. Это длилось около двух часов. Через какое-то время незнакомец вошел в магазин и заказал два напитка. Митчелл спросил у него, кто нарисовал граффити, а мужчина просто подмигнул в ответ.

Местные жители восторженно отреагировали на новый стрит-арт. В Ноттингеме самый высокий в Великобритании уровень заболеваемости коронавирусом, и местные очень нуждались в событии, которое бы разнообразило их мрачные будни и подарило новую тему для разговоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский