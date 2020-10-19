Бэнкси нарисовал новое граффити в Ноттингеме и «спалился»
- 19.10.2020, 9:54
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По словам свидетелей, в этот раз им удалось увидеть самого загадочного уличного художника.
В британском Ноттингеме появилось новое граффити авторства самого загадочного уличного художника Бэнкси. Подлинность картины Бэнкси подтвердил на своей странице в Instagram, пишет «Вокруг света».
Граффити нарисовано на стене салона красоты. На нем можно увидеть девочку, которая играет с шиной, как с обручем. Рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса.
Алекс Митчелл, владелец магазина, принадлежащего салону, рассказал, что во вторник утром заметил возле здания фургон с затемненными окнами.
Водитель, по его словам, делал вид, что чинит поломку. Это длилось около двух часов. Через какое-то время незнакомец вошел в магазин и заказал два напитка. Митчелл спросил у него, кто нарисовал граффити, а мужчина просто подмигнул в ответ.
Местные жители восторженно отреагировали на новый стрит-арт. В Ноттингеме самый высокий в Великобритании уровень заболеваемости коронавирусом, и местные очень нуждались в событии, которое бы разнообразило их мрачные будни и подарило новую тему для разговоров.