Мнение о протестах в Беларуси: Это махина, которую уже не остановить! 5 19.10.2020, 10:03

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Фото: ТАСС

У каждого свой фронт.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился мнением о протестах в Беларуси.

«Не могу слушать, что протест сдувается! Разве по количеству людей на улице в воскресенье вообще можно сделать такой вывод?

У каждого свой фронт! Кто-то выходит на улицу в воскресенье, кто-то каждый день... Кто-то оказывает юридическую или финансовую помощь, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Кто-то развешивает флаги по ночам, а кто-то с утра перекрывает дороги. Кто-то отказывается обслуживать некоторые группы населения, а кто-то записывает видео обращения своим коллегам и ученикам.

Это все один большой протест! Это махина, которую уже не остановить!

Мы прошли точку невозврата. Так как раньше уже не будет!

А на улицы мы выходим, чтобы деду с автоматом не удалось в очередной раз обмануть не свое окружение, ни соседей, ни себя самого. Чтобы у него даже не было ни малейшей иллюзии, что он сможет удержаться.

Хотя все эти зверьки в масках, поверьте, уже давно не верят никакой пропаганде. Только потому, что мы не перестаем выходить. Они поняли, как жестко их одурачили.

А у нас нет страха. Уволенный – вернется на работу, посаженый - освободится, исключенный - восстановится. И только погибших мы будем оплакивать вечно», — написал читатель Telegram-канала.

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