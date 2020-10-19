закрыть
19 октября 2020, понедельник, 13:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мнение о протестах в Беларуси: Это махина, которую уже не остановить!

5
  • 19.10.2020, 10:03
  • 9,773
Мнение о протестах в Беларуси: Это махина, которую уже не остановить!
Фото: ТАСС

У каждого свой фронт.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился мнением о протестах в Беларуси.

«Не могу слушать, что протест сдувается! Разве по количеству людей на улице в воскресенье вообще можно сделать такой вывод?

У каждого свой фронт! Кто-то выходит на улицу в воскресенье, кто-то каждый день... Кто-то оказывает юридическую или финансовую помощь, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Кто-то развешивает флаги по ночам, а кто-то с утра перекрывает дороги. Кто-то отказывается обслуживать некоторые группы населения, а кто-то записывает видео обращения своим коллегам и ученикам.

Это все один большой протест! Это махина, которую уже не остановить!

Мы прошли точку невозврата. Так как раньше уже не будет!

А на улицы мы выходим, чтобы деду с автоматом не удалось в очередной раз обмануть не свое окружение, ни соседей, ни себя самого. Чтобы у него даже не было ни малейшей иллюзии, что он сможет удержаться.

Хотя все эти зверьки в масках, поверьте, уже давно не верят никакой пропаганде. Только потому, что мы не перестаем выходить. Они поняли, как жестко их одурачили.

А у нас нет страха. Уволенный – вернется на работу, посаженый - освободится, исключенный - восстановится. И только погибших мы будем оплакивать вечно», — написал читатель Telegram-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский