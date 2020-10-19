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«Солидарность — это то, что мы умеем лучше всего»

  • 19.10.2020, 10:44
  • 2,315
«Солидарность — это то, что мы умеем лучше всего»

Время поддержать политзаключенных.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», минчане с улицы Ангарская развесили 93 сердечка с именами политзаключенных.

«В Беларуси 93 политзаключенных. Смелых, хороших, добрых людей, которые незаконно удерживаются в местах лишения свободы. Мы, жители Ангарской, хотим передать слова поддержки всем родным и близким людям, которые их ждут. Мы их тоже любим и очень ждем на свободе. А также мы хотим напомнить всем, как важно писать им письма. Пришлите им открытку или письмо со словами поддержи и любви. Ведь солидарность - это то, что мы умеем лучше всего», — написали читатели Telegram-канала.

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