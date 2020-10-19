The Economist прогнозирует уверенную победу Байдена на выборах президента США 7 19.10.2020, 12:13

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Джо Байден

Фото: Bloomberg

Выборы президента США состояться 3 ноября.

За две недели до выборов президента США журнал The Economist улучшил прогноз на победу кандидата Демократической партии Джо Байдена. Сегодня аналитики считают, что шансы бывшего вице-президента на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства Дональда Трампа, которого выдвинула Республиканская партия, пишет «Зеркало недели. Украина».

Согласно прогнозу, как и неделю назад, Бадену дают 91% шансов на победу в коллегии выборщиков. Байдену также дают 99% на победу во всеобщем голосовании.

Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 341 голос коллегии выборщиков. Неделю назад аналитики давали бывшему вице-президенту 347 голосов.

Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538.

Аналитики считают, что Трамп получит 197 голосов коллегии.

Но для Трампа прогноз все равно неутешителен. За неделю его показатели не улучшились. Аналитики дают ему только девять процентов в коллегии выборщиков и один процент на победу в общенациональном голосовании.

Общенациональный опрос The Gurdian в США показал, что Байден на 17% опережает Трампа. Затем опрос WSJ показал преимущество Байдена в 11 процентов.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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