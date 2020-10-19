Как минимум один человек погиб в пожаре на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате 5 19.10.2020, 12:19

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Фото: Елена Маслюкова

Комбинат строился несколько лет китайскими подрядчиками и рабочими.

Большой пожар вспыхнул на целлюлозно-картонном комбинате под Светлогорском Гомельской области, передает «Радыё Свабода». Над предприятием поднимается черный дым, сквозь который вспыхивает открытый огонь. Работают спасатели.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что на Светлогорском комбинате действительно горит резервуар с химикатами. По предварительной информации, погиб один человек. Как стало известно, это 41-летний сварщик предприятия.

Фото: Елена Маслюкова

Жители села Якимова Слобода, недалеко от которого расположен завод, рассказали, что утром 19 октября они услышали два сильных взрыва со стороны завода беленой целлюлозы. Затем окрестности окутал густой черный дым.

«Дышать было нечем, людей просто рвало», - рассказали журналистам местные жители.

Завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков китайскими подрядчиками и рабочими.

Завод был в центре скандалов. На него жаловались местные жители из-за вони, которую он выделяет.

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